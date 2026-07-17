logo

BTC/USD

62863

ETH/USD

1830.1

USD/UAH

44.62

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина начала морскую охоту: сколько судов "теневого флота" России уничтожено всего за сутки
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина начала морскую охоту: сколько судов "теневого флота" России уничтожено всего за сутки

Операция "МоЛоЧКа" набирает обороты - за 12 дней украинские морские дроны вывели из строя уже 159 судов, которые обеспечивали российскую логистику в обход санкций

17 июля 2026, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские Силы беспилотных систем продолжают масштабную операцию по уничтожению российского "теневого флота", который используется Москвой для перевозки нефти, топлива и других грузов в обход международных санкций. Только за последние сутки, 17 июля, морские беспилотники атаковали еще 12 судов в акватории Черного моря.

Украина начала морскую охоту: сколько судов "теневого флота" России уничтожено всего за сутки

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

Об очередном этапе операции сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр"). По его данным, под удар попали девять сухогрузов, танкер, танкер-газовоз и буксир. Все они использовались в логистических цепочках, обеспечивающих российскую экономику и военную машину.

Операция под названием "МоЛоЧКа" продолжается с 6 июля. За этот период украинские морские дроны поразили уже 159 судов. Основной удар пришелся по Азовскому морю, где выведены из строя 117 плавсредств. Еще 42 судна были поражены в Черном море.

В Силах беспилотных систем подчеркивают, что цель кампании заключается не в затоплении кораблей, а в лишении их возможности выполнять транспортные задачи. Благодаря точечным ударам суда превращаются в неподвижные объекты и не могут продолжать рейсы.

При этом украинские военные отмечают, что атаки планируются таким образом, чтобы избежать разлива нефтепродуктов и загрязнения морской акватории.

Таким образом Украина продолжает расширять применение морских дронов, превращая их в один из ключевых инструментов давления на российскую логистику и обход санкционных ограничений. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 июля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных целей врага. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/robert_magyar/2612
Теги:

Новости

Все новости