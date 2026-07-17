Украина начала морскую охоту: сколько судов "теневого флота" России уничтожено всего за сутки

Украинские Силы беспилотных систем продолжают масштабную операцию по уничтожению российского "теневого флота", который используется Москвой для перевозки нефти, топлива и других грузов в обход международных санкций. Только за последние сутки, 17 июля, морские беспилотники атаковали еще 12 судов в акватории Черного моря.

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

Об очередном этапе операции сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр"). По его данным, под удар попали девять сухогрузов, танкер, танкер-газовоз и буксир. Все они использовались в логистических цепочках, обеспечивающих российскую экономику и военную машину.

Операция под названием "МоЛоЧКа" продолжается с 6 июля. За этот период украинские морские дроны поразили уже 159 судов. Основной удар пришелся по Азовскому морю, где выведены из строя 117 плавсредств. Еще 42 судна были поражены в Черном море.

В Силах беспилотных систем подчеркивают, что цель кампании заключается не в затоплении кораблей, а в лишении их возможности выполнять транспортные задачи. Благодаря точечным ударам суда превращаются в неподвижные объекты и не могут продолжать рейсы.

При этом украинские военные отмечают, что атаки планируются таким образом, чтобы избежать разлива нефтепродуктов и загрязнения морской акватории.

Таким образом Украина продолжает расширять применение морских дронов, превращая их в один из ключевых инструментов давления на российскую логистику и обход санкционных ограничений.

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