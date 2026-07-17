Україна розпочала морське полювання: скільки суден "тіньового флоту" Росії знищено всього за добу

Українські Сили безпілотних систем продовжують масштабну операцію зі знищення російського "тіньового флоту", який використовується Москвою для перевезення нафти, палива та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Лише за останню добу, 17 липня, морські безпілотники атакували ще 12 суден у акваторії Чорного моря.

Тіньовий флот РФ. Фото: із відкритих джерел

Про черговий етап операції повідомив командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр"). За його даними, під удар потрапили дев'ять суховантажів, танкер, танкер-газовоз та буксир. Всі вони використовувалися в логістичних ланцюжках, які забезпечують російську економіку та військову машину.

Операція під назвою "МОЛОЧКА" триває з 6 липня. За цей період українські морські дрони вразили вже 159 суден. Основний удар припав по Азовському морю, де виведено з ладу 117 плавзасобів. Ще 42 судна були вражені у Чорному морі.

У Силах безпілотних систем наголошують, що мета кампанії полягає не в затопленні кораблів, а в позбавленні їхньої можливості виконувати транспортні завдання. Завдяки точковим ударам судна перетворюються на нерухомі об'єкти та не можуть продовжувати рейси.

При цьому українські військові зазначають, що атаки плануються таким чином, щоб уникнути розливу нафтопродуктів та забруднення морської акваторії.

Таким чином Україна продовжує розширювати застосування морських дронів, перетворюючи їх на один із ключових інструментів тиску на російську логістику та обхід санкційних обмежень.

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