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Разгром теневого флота РФ продолжается: сколько танкеров поразили Силы обороны

Поражены семь танкеров, пять сухогрузов, два буксира и один паром в акватории Азовского моря.

13 июля 2026, 14:05
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Кравцев Сергей

В ночь на 13 июля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных целей врага. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба.

Разгром теневого флота РФ продолжается: сколько танкеров поразили Силы обороны

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

"Поражены семь танкеров, пять сухогрузов, два буксира и один паром в акватории Азовского моря. Во временно оккупированном Крыму поражена радиолокационная станция "Небо-У" и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи", — отмечается в сообщении.

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Читайте на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины продолжают расширять кампанию по уничтожению российской военной логистики. В ночь на 11 июля украинские подразделения нанесли массированный удар по плавсредствам в акватории Азовского моря. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, под удар попали десятки судов, используемых Россией для обеспечения своей военной машины.

По информации военного командования, зафиксировано попадание по 21 российскому танкеру. Эти суда, как отмечают в Генштабе, задействованы в транспортировке нефти и нефтепродуктов, позволяя Москве обходить международные санкции и получать средства для финансирования войны против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина предложила Международной морской организации (ИМО) пересмотреть статус российского "теневого флота", который, по мнению Киева, напрямую обеспечивает финансирование войны против Украины. Соответствующее обращение направил вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на письмо украинского чиновника и данные отраслевого ресурса Lloyd's List, Киев задал вопрос о том, можно ли считать деятельность таких судов исключительно коммерческой. По мнению украинской стороны, нефтяные танкеры, перевозящие российские энергоресурсы, минуя санкционные ограничения, стали важнейшим элементом военной экономики РФ и фактически работают на продолжение вооруженной агрессии.




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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/41089
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