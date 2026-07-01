Україна запропонувала радикальний крок проти "тіньового флоту" РФ: деталі

Україна запропонувала Міжнародній морській організації (ІМВ) переглянути статус російського "тіньового флоту", який, на думку Києва, безпосередньо забезпечує фінансування війни проти України. Відповідне звернення направив віце-прем’єр-міністр з питань відновлення Олексій Кулеба.

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Financial Times з посиланням на лист українського чиновника та дані галузевого ресурсу Lloyd's List, Київ поставив питання про те, чи можна вважати діяльність таких судів виключно комерційною. На думку української сторони, нафтові танкери, які перевозять російські енергоресурси, оминаючи санкційні обмеження, стали найважливішим елементом військової економіки РФ і фактично працюють на продовження збройної агресії.

У листі наголошується, що доходи від експорту нафти та газу залишаються одним із ключових джерел наповнення російського бюджету, з якого фінансуються бойові дії проти України. Саме тому, вважає Кулеба, виникає питання можливості розглядати подібні суду як законні військові цілі відповідно до норм міжнародного права.

Приводом для звернення стала скарга Москви до ІМВ. На початку червня Росія звинуватила Україну в "тероризмі" після атаки на газовоз Arctic Metagaz у Середземному морі, що сталася у березні.

У відповідь українська сторона нагадала, що сама Росія неодноразово завдавала ударів по цивільному судноплавству. За даними Києва, з початку повномасштабної війни було атаковано 59 торгових суден, включаючи турецьке MV Victress та німецьке Helga, що перевозило зерно до порту Чорноморськ. Внаслідок атак обидва судна отримали серйозні пошкодження.

За інформацією аналітичної компанії Windward, після березневого інциденту російські танкери зі скрапленим природним газом перестали використовувати маршрут через Середземне море. Це може свідчити про те, що поодинокі атаки вже вплинули на логістику російського енергетичного експорту.

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