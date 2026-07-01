"Окно стремительно закрывается": в Минобороны назвали срок, который может переломить войну

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что у Киева остается ограниченное по времени преимущество, способное серьезно изменить ситуацию на поле боя. По его словам, следующие шесть месяцев могут стать решающими, если западные союзники ускорят поставки современного вооружения и помогут Украине запустить новый этап военных инноваций.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

В интервью Politico глава оборонного ведомства подчеркнул, что сейчас Россия еще не успела полностью адаптироваться к новым технологиям, которые активно применяют украинские силы. Именно поэтому промедление с военной помощью может стоить Украине стратегического преимущества.

Федоров отметил, что украинская армия нуждается не просто в увеличении объемов поставок, а в современных системах, которые способны изменить характер боевых действий. Среди ключевых запросов он назвал ракеты-перехватчики, доступные по стоимости крылатые ракеты, а также реактивные беспилотники, позволяющие наносить удары на значительном расстоянии.

По словам министра, украинская стратегия уже приносит результаты. Благодаря ударам по логистике и военной инфраструктуре РФ российским войскам становится сложнее снабжать подразделения на передовой, а на отдельных направлениях их наступательная активность уже заметно снизилась.

В качестве примера эффективного сотрудничества Федоров привел Данию. По его словам, Копенгаген оперативно изменил ранее согласованные поставки, заменив стандартные 155-миллиметровые боеприпасы на дальнобойные снаряды. Причем от подписания контракта до первой поставки прошла всего неделя.

Министр убежден, что именно отказ от бюрократических процедур позволит союзникам быстрее реагировать на реальные потребности фронта. Он также подчеркнул, что чем больше современного оружия Украина будет получать от партнеров, тем больше государственных ресурсов удастся направить на повышение денежного обеспечения военнослужащих и дальнейшее укрепление обороноспособности страны.

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