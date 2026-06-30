Китай неожиданно заговорил о мире: что стоит за сигналом Пекина

Китай публично обратился к Киеву и Москве с призывом прекратить боевые действия и как можно скорее возобновить переговорный процесс. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН. Заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лей заявил, что Пекин настаивает на немедленном прекращении огня как необходимом условии для дальнейших переговоров между сторонами. Интересно, что еще раньше Пекин посетил самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко. Действительно ли Китай готовится войти в переговоры по Украине? Или это его заявление – лишь очередная попытка имитировать игру в миролюбие? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Китай. Фото: из открытых источников

Толку от заявлений КНР будет немного

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко сразу же обратил внимание на саму формулировку, которую использовал Пекин, а именно "вернуться к переговорам".

"Когда эти переговоры были? Если то, что пытается рассказывать Кремль по поводу стамбульских переговоров 2022 года, то это отдельная история. Я понимаю, что сейчас могут участники переговоров рассказывать о том, что нам надо было как-то оттянуть время. Но понятно, что, когда Кремль наступал, то такими переговорами время не оттягивается. А то, что там обсуждалось, я думаю, что еще история расставит все точки над "і" и определит роль каждого, кто в этих переговорах участвовал и представлял нашу страну", – отметил эксперт.

Что же касается нынешней позиции Си Цзиньпина, то Андрей Сенченко отмечает, что, во-первых, Китай не является сторонним наблюдателем в этом вопросе, потому что, к большому сожалению, не напрямую, но опосредованно, очень сильно играет определенную роль через закупки энергоносителей, через поставки оборудования промышленного, в том числе и для военного промышленного комплекса России. Китай, по сути дела, поддерживает Россию в этой войне. Поддерживает основательно.

"Поэтому говорить о миротворческих усилиях тут, на мой взгляд, не приходится. Я думаю, что самое лучшее конструктивное заявление Китая было бы, что он отходит в сторону и далее не будет ни словом, ни делом поддерживать Российскую Федерацию. Но такого заявления, понятно, мы от них не дождемся. Есть еще одна версия, с учетом того, что Лукашенко по дороге к Си Цзиньпину заезжал пообщаться с Путиным, что, опять-таки, это, возможно, какая-то комбинация, их совместная игра. Потому что Путин на сегодня в достаточно сложном положении. Теоретически есть полпроцента вероятности, что он таким образом ищет какой-то вариант. Ну, скажем так, который бы оправдал его перед российскими урапатриотами, когда стратегический партнер России Китай обратился, и мы не можем игнорировать такие просьбы и так далее. Но это было бы для них, наверное, слишком сложной комбинацией. Они просто примитивно врут и пытаются там, где им это выгодно, оттягивать время и силы в свою пользу. Поэтому я не думаю, что за этими заявлениями есть что-то очень глубокое и не думаю, что есть какие-то перспективы в связи с заявлениями, сделанными китайским руководством", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Китай не продемонстрировал ничего нового

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, надо понимать китайскую ментальность.

"Не зря же есть же выражение "1001 китайское предупреждение". То есть, на протяжении многих веков Китай, как в любом виде деятельности, так и в дипломатии, применял концепцию недеяния. Ее суть в том, что не надо ничего делать. Всё произойдёт само собой. Китайская политика в этом плане не изменилась. Естественно, что поскольку Лукашенко приехал в Китай и попросил помощи, Пекин в своём классическом стиле и ответил, что "ребята, садитесь за стол переговоров перестаньте воевать!". То есть ничего иного от китайской дипломатии ожидать не приходится. Причём эта традиция в несколько тысяч лет – такое поведение китайской дипломатии", – отметил Виктор Савинов.

Поэтому подытоживая эксперт отметил, можно сказать, что как любой человек совершает какие-то привычные для него постоянные действия, то же самое сделали китайские дипломаты. Они сделали то, что они должны были сделать.

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