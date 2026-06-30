Китай несподівано заговорив про мир: що стоїть за сигналом Пекіна

Китай публічно звернувся до Києва та Москви із закликом припинити бойові дії та якнайшвидше відновити переговорний процес. Відповідна заява пролунала під час засідання Ради Безпеки ООН. Заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей заявив, що Пекін наполягає на негайному припиненні вогню як необхідній умові для подальших перемовин між сторонами. Цікаво, що ще раніше Пекін відвідав самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. Чи справді Китай готується ввійти в переговори щодо України? Чи ця його заява – лише чергове спроба імітувати гру в миролюбство? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Толку від заяв КНР буде небагато

Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", народний депутат Верховної Ради трьох скликань (з п'ятого по сьоме) колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко відразу ж звернув увагу на саме формулювання, яке використав Пекін, а саме "повернутися до переговорів".

“Коли ці переговори були? Якщо те, що намагається розповідати Кремль щодо стамбульських переговорів 2022 року, це окрема історія. Я розумію, що зараз можуть учасники переговорів розповідати, що нам треба було якось відтягнути час. Але зрозуміло, що коли Кремль наступав, то такими переговорами час не відтягується. А те, що там обговорювалося, я думаю, що ще історія розставить усі крапки над "і" і визначить роль кожного, хто брав участь у цих переговорах і представляв нашу країну", – зазначив експерт.

Що ж до нинішньої позиції Сі Цзіньпіна, то Андрій Сенченко зазначає, що, по-перше, Китай не є стороннім спостерігачем у цьому питанні, тому що, на превеликий жаль, не безпосередньо, але опосередковано, дуже відіграє певну роль через закупівлю енергоносіїв, через постачання обладнання промислового, зокрема й для військового промислового комплексу Росії. Китай, по суті, підтримує Росію в цій війні. Підтримує ґрунтовно.

"Тому говорити про миротворчі зусилля тут, на мій погляд, не доводиться. Я думаю, що найкраща конструктивна заява Китаю була б, що він відходить убік і далі не буде ні словом, ні справою підтримувати Російську Федерацію. Але такої заяви, зрозуміло, ми від них не діждемося. Є ще одна версія, з урахуванням того, що Лукашенко дорогою до Сі Цзіньпіна заїжджав поспілкуватися з Путіним, що, знову-таки, це, можливо, якась комбінація, їхня спільна гра. Тому що Путін на сьогодні у досить складному становищі. Теоретично є піввідсотка ймовірності, що він у такий спосіб шукає якийсь варіант. Ну, скажімо так, який виправдав би його перед російськими урапатріотами, коли стратегічний партнер Росії Китай звернувся, і ми не можемо ігнорувати такі прохання і так далі. Але це було б для них, мабуть, надто складною комбінацією. Вони просто примітивно брешуть і намагаються там, де їм це вигідно, відтягувати час та сили на свою користь. Тому я не думаю, що за цими заявами є щось дуже глибоке і не думаю, що є якісь перспективи щодо заяв, зроблених китайським керівництвом", – констатував співрозмовник порталу "Коментарі".

Китай не продемонстрував нічого нового

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов зазначив, що треба розуміти китайську ментальність.

"Не дарма ж є вираз "1001 китайське попередження". Тобто протягом багатьох століть Китай, як у будь-якому виді діяльності, так і в дипломатії, застосовував концепцію недіяння. Її суть у тому, що не треба нічого робити. Все відбудеться само собою. Китайська політика у цьому плані не змінилася. Звісно, ​​оскільки Лукашенко приїхав до Китаю і попросив допомоги, Пекін у своєму класичному стилі і відповів, що "хлопці, сідайте за стіл переговорів перестаньте воювати!". Тобто, нічого іншого від китайської дипломатії очікувати не доводиться. До того ж ця традиція у кілька тисяч років – така поведінка китайської дипломатії", – зазначив Віктор Савінов.

Тому підсумовуючи експерт зазначив, можна сказати, що як будь-яка людина робить якісь звичні для неї постійні дії, те саме зробили китайські дипломати. Вони зробили те, що вони мали зробити.

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