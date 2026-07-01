"Вікно стрімко закривається": у Міноборони назвали термін, який може переламати війну

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що у Києва залишається обмежена за часом перевага, здатна серйозно змінити ситуацію на полі бою. За його словами, наступні шість місяців можуть стати вирішальними, якщо західні союзники прискорять постачання сучасного озброєння та допоможуть Україні запустити новий етап військових інновацій.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю Politico глава оборонного відомства наголосив, що зараз Росія ще не встигла повністю адаптуватися до нових технологій, які активно застосовують українські сили. Саме тому зволікання з військовою допомогою може коштувати Україні стратегічну перевагу.

Федоров зазначив, що українська армія потребує не просто збільшення обсягів поставок, а сучасних систем, які здатні змінити характер бойових дій. Серед ключових запитів він назвав ракети-перехоплювачі, доступні за вартістю крилаті ракети, а також реактивні безпілотники, які дають змогу завдавати ударів на значній відстані.

За словами міністра, українська стратегія вже дає результати. Завдяки ударам по логістиці та військовій інфраструктурі РФ російським військам стає складніше постачати підрозділи на передовий, а на окремих напрямках їхня наступальна активність вже помітно знизилася.

Як приклад ефективної співпраці Федоров навів Данію. За його словами, Копенгаген оперативно змінив раніше узгоджені постачання, замінивши стандартні 155-міліметрові боєприпаси на далекобійні снаряди. Причому від підписання контракту до першого постачання пройшов лише тиждень.

Міністр переконаний, що саме відмова від бюрократичних процедур дозволить союзникам швидше реагувати на реальні потреби фронту. Він також наголосив, що чим більше сучасної зброї Україна отримуватиме від партнерів, тим більше державних ресурсів вдасться направити на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців та подальше зміцнення обороноздатності країни.

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