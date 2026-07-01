Украина предложила радикальный шаг против "теневого флота" РФ: детали

Украина предложила Международной морской организации (ИМО) пересмотреть статус российского "теневого флота", который, по мнению Киева, напрямую обеспечивает финансирование войны против Украины. Соответствующее обращение направил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба.

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

Как сообщает Financial Times со ссылкой на письмо украинского чиновника и данные отраслевого ресурса Lloyd's List, Киев поставил вопрос о том, можно ли считать деятельность таких судов исключительно коммерческой. По мнению украинской стороны, нефтяные танкеры, перевозящие российские энергоресурсы в обход санкционных ограничений, стали важнейшим элементом военной экономики РФ и фактически работают на продолжение вооруженной агрессии.

В письме подчеркивается, что доходы от экспорта нефти и газа остаются одним из ключевых источников наполнения российского бюджета, из которого финансируются боевые действия против Украины. Именно поэтому, считает Кулеба, возникает вопрос о возможности рассматривать подобные суда как законные военные цели в соответствии с нормами международного права.

Поводом для обращения стала жалоба Москвы в ИМО. В начале июня Россия обвинила Украину в "терроризме" после атаки на газовоз Arctic Metagaz в Среиземном море, произошедшей в марте.

В ответ украинская сторона напомнила, что сама Россия неоднократно наносила удары по гражданскому судоходству. По данным Киева, с начала полномасштабной войны были атакованы 59 торговых судов, включая турецкое MV Victress и немецкое Helga, перевозившее зерно в порт Черноморск. В результате атак оба судна получили серьезные повреждения.

По информации аналитической компании Windward, после мартовского инцидента российские танкеры со сжиженным природным газом перестали использовать маршрут через Средиземное море. Это может свидетельствовать о том, что даже единичные атаки уже повлияли на логистику российского энергетического экспорта.

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