Рахунок уже йде на десятки: скільки російських танкерів на дні після нової атаки ЗСУ

Сили оборони України продовжують розширювати кампанію зі знищення російської військової логістики. У ніч на 11 липня українські підрозділи завдали масованого удару по плавзасобах в акваторії Азовського моря. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, під удар потрапили десятки суден, які Росія використовує для забезпечення своєї військової машини.

Удар по російських танкерах. Фото: Генштаб

За інформацією військового командування, зафіксовано влучення по 21 російському танкеру. Ці судна, як зазначають у Генштабі, задіяні у транспортуванні нафти та нафтопродуктів, дозволяючи Москві обходити міжнародні санкції та отримувати кошти для фінансування війни проти України.

Окрім танкерів, українські сили атакували ще кілька важливих об'єктів морської інфраструктури. Під удар потрапили чотири буксири, два суховантажі та земснаряд, які використовуються російськими військами для перевезення військових вантажів, забезпечення логістичних операцій та обслуговування портової інфраструктури на окупованих територіях.

У Генеральному штабі наголошують, що операція була спрямована на ослаблення можливостей противника щодо постачання своїх військ та підтримки морських перевезень в Азовському морі. При цьому остаточні результати ударів поки уточнюються, тому інформацію про масштаби пошкоджень або можливе виведення суден з ладу буде оприлюднено пізніше.

В останні місяці Україна послідовно посилює тиск на російську логістику, завдаючи ударів по нафтобазах, портах, залізничних об'єктах та судах, задіяних у перевезенні палива та військових вантажів. Експерти зазначають, що подібні операції ускладнюють постачання російської армії та водночас створюють додаткові проблеми для експорту російських енергоресурсів, який залишається одним із головних джерел фінансування війни.

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