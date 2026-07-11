Счет уже идет на десятки: сколько российских танкеров на дне после новой атаки ВСУ

Силы обороны Украины продолжают расширять кампанию по уничтожению российской военной логистики. В ночь на 11 июля украинские подразделения нанесли массированный удар по плавсредствам в акватории Азовского моря. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, под удар попали десятки судов, которые Россия использует для обеспечения своей военной машины.

Удар по российских танкерах. Фото: Генштаб

По информации военного командования, зафиксированы попадания по 21 российскому танкеру. Эти суда, как отмечают в Генштабе, задействованы в транспортировке нефти и нефтепродуктов, позволяя Москве обходить международные санкции и получать средства для финансирования войны против Украины.

Помимо танкеров, украинские силы атаковали еще несколько важных объектов морской инфраструктуры. Под удар попали четыре буксира, два сухогруза и земснаряд, которые используются российскими войсками для перевозки военных грузов, обеспечения логистических операций и обслуживания портовой инфраструктуры на оккупированных территориях.

В Генеральном штабе подчеркивают, что операция была направлена на ослабление возможностей противника по снабжению своих войск и поддержанию морских перевозок в Азовском море. При этом окончательные результаты ударов пока уточняются, поэтому информация о масштабах повреждений или возможном выводе судов из строя будет обнародована позже.

В последние месяцы Украина последовательно усиливает давление на российскую логистику, нанося удары по нефтебазам, портам, железнодорожным объектам и судам, задействованным в перевозке топлива и военных грузов. Эксперты отмечают, что подобные операции усложняют снабжение российской армии и одновременно создают дополнительные проблемы для экспорта российских энергоресурсов, который остается одним из главных источников финансирования войны.

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