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Украина ударила по экспорту России: где Москва экстренно остановила движение судов

После атак беспилотников РФ перекрыла важнейший канал для вывоза зерна, а мировые цены на пшеницу сразу пошли вверх

11 июля 2026, 10:49
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Кравцев Сергей

Российские власти временно остановили судоходство через Донско-Азовский канал после серии атак украинских беспилотников на суда в Азовском море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на участников рынка и источники в судоходной отрасли. Ограничения уже начали влиять не только на российскую логистику, но и на мировой рынок зерна.

Украина ударила по экспорту России: где Москва экстренно остановила движение судов

Экспорт Россией зерна. Фото: из открытых источников

Донско-Азовский канал соединяет реку Дон с Азовским морем и считается одним из ключевых транспортных маршрутов для экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Через акваторию Азовского моря проходит около четверти всего экспорта российской пшеницы, поэтому любые ограничения судоходства способны отразиться на поставках зерна за рубеж.

По данным агентства, российские пограничные службы уведомили судоходные компании о прекращении приема заявок на прохождение через Керченский пролив, который связывает Азовское и Черное моря. Запрет вступил в силу вечером 10 июля, однако сроки его действия официально не называются.

Особое значение этой меры связано с тем, что крупнейшие зернопроизводящие регионы России – Ростовская область и Краснодарский край – расположены именно вдоль Азовского моря. Кроме того, в районе Керченского пролива находится один из крупнейших портовых узлов страны, через который проходит значительная часть экспортных грузов.

Рынок мгновенно отреагировал на сообщения о перебоях в судоходстве. Уже 10 июля котировки пшеницы на европейской бирже Euronext выросли примерно на 4%, достигнув максимального уровня за последние шесть недель. Аналитики не исключают, что в случае затягивания ограничений Россия может столкнуться с дополнительными трудностями при выполнении экспортных контрактов, а мировые цены на зерно продолжат расти.

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Источник: https://www.reuters.com/business/rpt-russia-halts-don-azov-channel-shipping-affecting-grain-trade-after-ukraine-2026-07-10/
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