Україна вдарила по експорту Росії: де Москва негайно зупинила рух суден

Російська влада тимчасово зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал після серії атак українських безпілотників на судна в Азовському морі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на учасників ринку та джерела в судноплавній галузі. Обмеження вже почали впливати як на російську логістику, а й у світовий ринок зерна.

Експорт Росією зерна. Фото: з відкритих джерел

Донсько-Азовський канал сполучає річку Дон з Азовським морем і вважається одним із ключових транспортних маршрутів для експорту російської сільськогосподарської продукції. Через акваторію Азовського моря проходить близько чверті всього експорту російської пшениці, тому будь-які обмеження судноплавства здатні позначитися на постачанні зерна за кордон.

За даними агентства, російські прикордонні служби повідомили судноплавні компанії про припинення прийому заявок на проходження через Керченську протоку, яка пов'язує Азовське та Чорне моря. Заборона набула чинності увечері 10 липня, проте терміни її дії офіційно не називаються.

Особливого значення цього заходу пов'язано з тим, що найбільші зерновиробні регіони Росії – Ростовська область та Краснодарський край – розташовані саме вздовж Азовського моря. Крім того, в районі Керченської протоки знаходиться один із найбільших портових вузлів країни, через який проходить значна частина експортних вантажів.

Ринок миттєво відреагував на повідомлення про перебої у судноплавстві. Вже 10 липня котирування пшениці на європейській біржі Euronext зросли приблизно на 4%, досягнувши максимального рівня протягом останніх шести тижнів. Аналітики не виключають, що у разі затягування обмежень Росія може мати справу з додатковими труднощами при виконанні експортних контрактів, а світові ціни на зерно продовжать зростати.

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