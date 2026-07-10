Пришел тот самый момент битвы за Крым: в США раскрыли план Украины

Украинские силы начали новый этап операции по изоляции временно оккупированного Крыма, сосредоточив удары на российских танкерах, перевозящих топливо морским путем. Такой вывод содержится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Крым. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание на заявление командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным "Мадьяр". По его данным, в ночь на 9 июля украинские силы атаковали сразу 14 российских судов в Азовском море, среди которых было 12 танкеров с горючим, буксир и сухогруз. Всего же за последние четыре дня под удары попали 35 российских судов различного назначения.

В ISW считают, что подобные атаки свидетельствуют о быстрой адаптации украинской стратегии. После того как удары по мостам, железнодорожной инфраструктуре и сухопутным маршрутам осложнили снабжение Крыма, Россия была вынуждена значительно увеличить морские перевозки топлива.

Теперь именно эти поставки становятся новой целью украинских беспилотников. По мнению экспертов, разрушение морской логистики способно существенно осложнить обеспечение российских войск на полуострове и усилить дефицит топлива.

Дополнительным фактором аналитики называют проблемы российской обороны Крыма. В отчете приводятся слова анонимного российского генерала, утверждающего, что после расформирования группировки, отвечавшей за оборону полуострова, Москва испытывает серьезный дефицит возможностей для противодействия украинским ударам.

В ISW делают вывод, что последовательное уничтожение как сухопутных, так и морских маршрутов снабжения постепенно усиливает изоляцию оккупированного Крыма и создает для российской армии все более серьезные логистические трудности.

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