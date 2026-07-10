Прийшов той самий момент битви за Крим: у США розкрили план України

Українські сили розпочали новий етап операції з ізоляції тимчасово окупованого Криму, зосередивши удари на російських танкерах, які перевозять паливо морським шляхом. Такий висновок міститься у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Крим. Фото: із відкритих джерел

Аналітики звертають увагу на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним "Мадьяр". За його даними, у ніч на 9 липня українські сили атакували одразу 14 російських суден в Азовському морі, серед яких було 12 танкерів з пальним, буксир та суховантажне судно. За останні чотири дні під удари потрапили 35 російських судів різного призначення.

В ISW вважають, що подібні атаки свідчать про швидку адаптацію української стратегії. Після того, як удари по мостах, залізничній інфраструктурі та сухопутних маршрутах ускладнили постачання Криму, Росія була змушена значно збільшити морські перевезення палива.

Тепер саме це постачання стає новою метою українських безпілотників. На думку експертів, руйнування морської логістики здатне суттєво ускладнити забезпечення російських військ на півострові та посилити дефіцит палива.

Додатковим чинником аналітики називають проблеми російської оборони Криму. У звіті наводяться слова анонімного російського генерала, який стверджує, що після розформування угруповання, яке відповідало за оборону півострова, Москва зазнає серйозного дефіциту можливостей для протидії українським ударам.

В ISW роблять висновок, що послідовне знищення як сухопутних, так і морських маршрутів постачання поступово посилює ізоляцію окупованого Криму та створює для російської армії дедалі серйозніші логістичні труднощі.

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