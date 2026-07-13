Розгром тіньового флоту РФ продовжується: скільки танкерів ще уразили Сили оборони

У ніч проти 13 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих цілей ворога. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

"Уражено сім танкерів, п’ять суховантажів, два буксири та один пором в акваторії Азовського моря. У тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію „Небо-У“ та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі", — зазначається у повідомленні.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сили оборони України продовжують розширювати кампанію зі знищення російської військової логістики. У ніч на 11 липня українські підрозділи завдали масованого удару по плавзасобах в акваторії Азовського моря. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, під удар потрапили десятки суден, які Росія використовує для забезпечення своєї військової машини.

За інформацією військового командування, зафіксовано влучення по 21 російському танкеру. Ці судна, як зазначають у Генштабі, задіяні у транспортуванні нафти та нафтопродуктів, дозволяючи Москві обходити міжнародні санкції та отримувати кошти для фінансування війни проти України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна запропонувала Міжнародній морській організації (ІМВ) переглянути статус російського "тіньового флоту", який, на думку Києва, безпосередньо забезпечує фінансування війни проти України. Відповідне звернення направив віце-прем’єр-міністр з питань відновлення Олексій Кулеба.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на лист українського чиновника та дані галузевого ресурсу Lloyd's List, Київ поставив питання про те, чи можна вважати діяльність таких судів виключно комерційною. На думку української сторони, нафтові танкери, які перевозять російські енергоресурси, оминаючи санкційні обмеження, стали найважливішим елементом військової економіки РФ і фактично працюють на продовження збройної агресії.



