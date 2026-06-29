"Справжня перемога": в МЗС України відповіли на заяви Путіна про удари вглиб РФ

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на останні заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо війни. Український дипломат висміяв риторику Кремля, заявивши, що реальний перебіг подій повністю суперечить словам російського лідера про нібито успіхи на фронті.

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Георгій Тихий у соцмережі X вказав на невідповідність заяв Путіна з тим, що відбуваєтсья насправді у війні Росії проти України. Дипломат наголосив, що Росія, розпочавши повномасштабне вторгнення з розрахунком на швидку перемогу, так і не досягла поставлених цілей, попри значні людські та економічні втрати.

"Ти звучиш так, ніби ось-ось виграєш війну (вже п’ятий рік поспіль). Реальність: ти розпочав агресивну війну, сподіваючись на швидку перемогу; не досяг жодної мети після втрати 1,3 мільйона людей за понад 4 роки; твої повільні просування зупиняються; війна повертається на твою територію. Це ж справжня перемога!", — відреагував Тихий.

Таким чином в МЗС України відреагували на виступ Путіна на з'їзді партії "Єдина Росія". Під час нього глава Кремля звинуватив Україну та західні держави в ескалації конфлікту, стверджуючи, що ЗСУ нібито перейшли до "терористичних методів" завдаючи ударів по території Росії через ситуацію на фронті. Путін також заявив, що країни Заходу продовжують підтримувати Україну та запроваджують нові санкції проти Росії та поскаржився, що вони ігнорують атаки по російській території.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.

Також "Коментарі" писали, що Путін заявив про нові пропозиції від України: які умови та чи приймає їх Кремль.