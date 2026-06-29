Путін заявив про нові пропозиції від України: які умови та чи приймає їх Кремль

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що між Москвою та Києвом зберігаються контакти, а також з'явилися нові пропозиції щодо можливого врегулювання війни. Водночас глава Кремля дав зрозуміти, що Росія не готова приймати умови, які, за його словами, пропонує українська сторона.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну повідомив, що переговорні канали між Україною та Росіє продовжують працювати за кількома напрямками.

"Контакти є, вони налагоджені за декількома напрямками, за декількома лініями. Секретів жодних я не бачу. Є нові пропозиції", – сказав Путін.

За словами російського диктатора, одна з пропозицій України нібито передбачала обмеження бойових дій територією чотирьох регіонів: Херсонської, Запорізької, а також частин Донецької та Луганської областей України.

"В умовах катастрофічного дефіциту особового складу ВСУ, мабуть, вважають, що це могло б бути для них порятунком, але рятувати київський режим у наші плани не входить", — сказав Путін підтвердивши відмову від такої ідеї.

Крім того, очільник Кремля заявив про ще одну ініціативу, яка, за його словами, стосувалася взаємної відмови від ударів углиб території Росії та України. Однак і цю пропозицію Москва не підтримала.

"Зрозуміло чому робиться ця пропозиція, тому що наші удари у відповідь углиб території України набагато потужніші, чутливіші і, прямо скажімо, руйнівні, призводять до справді серйозних наслідків для київського режиму", — сказав Путін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.

Також "Коментарі" писали, що Путін зробив несподіване зізнання про таємні угоди з Трампом в Анкориджі щодо України.