Путин заявил о новых предложениях от Украины: какие условия и принимает ли их Кремль

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что между Москвой и Киевом сохраняются контакты, а также появились новые предложения по возможному урегулированию войны. В то же время, глава Кремля дал понять, что Россия не готова принимать условия, которые, по его словам, предлагает украинская сторона.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину сообщил, что переговорные каналы между Украиной и Россией продолжают работать по нескольким направлениям.

"Контакты есть, они отлажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Секретов никаких я не вижу. Есть новые предложения", – сказал Путин.

По словам российского диктатора, одно из предложений Украины якобы предусматривало ограничение боевых действий по территории четырех регионов: Херсонской, Запорожской, а также частей Донецкой и Луганской областей Украины.

"В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, вероятно, считают, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит", — сказал Путин, подтвердив отказ от такой идеи.

Кроме того, глава Кремля заявил о еще одной инициативе, которая, по его словам, касалась взаимного отказа от ударов в глубь территории России и Украины. Однако и это предложение Москва не поддержала.

"Понятно почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо мощнее, чувствительнее и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима", — сказал Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.

Также "Комментарии" писали, что Путин сделал неожиданное признание о тайных соглашениях с Трампом в Анкоридже по Украине.