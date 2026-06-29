Путин заявил о новых предложениях от Украины: какие условия и принимает ли их Кремль

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что между Москвой и Киевом сохраняются контакты, а также появились новые предложения по возможному урегулированию войны. В то же время, глава Кремля дал понять, что Россия не готова принимать условия, которые, по его словам, предлагает украинская сторона.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину сообщил, что переговорные каналы между Украиной и Россией продолжают работать по нескольким направлениям.
По словам российского диктатора, одно из предложений Украины якобы предусматривало ограничение боевых действий по территории четырех регионов: Херсонской, Запорожской, а также частей Донецкой и Луганской областей Украины.
Кроме того, глава Кремля заявил о еще одной инициативе, которая, по его словам, касалась взаимного отказа от ударов в глубь территории России и Украины. Однако и это предложение Москва не поддержала.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.
Также "Комментарии" писали, что Путин сделал неожиданное признание о тайных соглашениях с Трампом в Анкоридже по Украине.