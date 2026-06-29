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"Настоящая победа": в МИД Украины ответили на заявления Путина об ударах вглубь РФ

Спикер МИД Георгий Тихий высмеял новые заявления Владимира Путина о войне.

29 июня 2026, 09:00
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Slava Kot

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на последние заявления российского диктатора Владимира Путина по поводу войны. Украинский дипломат высмеял риторику Кремля, заявив, что реальное течение событий полностью противоречит словам российского лидера о якобы успехах на фронте.

"Настоящая победа": в МИД Украины ответили на заявления Путина об ударах вглубь РФ

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Георгий Тихий в соцсети X указал на несоответствие заявлений Путина с тем, что происходит на самом деле в войне России против Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия, начав полномасштабное вторжение с расчетом на скорую победу, так и не достигла поставленных целей, несмотря на значительные человеческие и экономические потери.

"Ты звучишь так, будто вот-вот выиграешь войну (уже пятый год подряд). Реальность: ты начал агрессивную войну в надежде на скорую победу; не достиг ни одной цели после потери 1,3 миллиона человек за более 4 лет; твои медленные продвижения останавливаются; война возвращается на твою территорию. Это же настоящая победа!", — отреагировал Тихий.

Таким образом, в МИД Украины отреагировали на выступление Путина на съезде партии "Единая Россия". Во время него глава Кремля обвинил Украину и западные государства в эскалации конфликта, утверждая, что ВСУ якобы перешли к "террористическим методам", нанося удары по территории России из-за ситуации на фронте. Путин также заявил, что страны Запада продолжают поддерживать Украину и вводят новые санкции против России и посетовал, что они игнорируют атаки по российской территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.

Также "Комментарии" писали, что Путин заявил о новых предложениях от Украины: какие условия и принимает ли их Кремль.



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Источник: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/2071267634188820504
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