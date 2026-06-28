Путін спробував виправдатися за удари України по РФ

Російcький дикатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито переходить до "терористичних методів" через невдачі на фронті. Такі слова він озвучив під час виступу на з’їзді партії "Єдина Росія", коментуючи нещодавні удари по російській території та окупованих регіонах.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін заявив, що Україна почала атакувати РФ нібито через невдачі на полі бою, а також, традиційно для Кремля, звинуватив Захід у допомозі Києву у війні проти РФ.

"Західні країни продовжують заохочувати київський режим, який обрали як таран у боротьбі з Росією, не шкодуючи український народ, який відступає по всій лінії бойового зіткнення, і тому перейшов до відверто терористичних дій, а як можна ще назвати цілеспрямовані удари по мирних жителів, цивільних об'єктів та практично відкрите вербування всередині нашої країни відщепенців для скоєння диверсій та терактів?", — сказав Путін.

За словами Путіна, нинішній період є "складним і доленосним" для РФ та пов’язав його не з війною проти України, а з глобальною трансформацією світового порядку та зростанням регіональних конфліктів. За його словами, Росія стикається з "безпрецедентним тиском" з боку Заходу.

Заяви Путіна прозвучали на тлі регулярних українських атак безпілотниками та ракетами по території Росії та окупованих регіонах. Зокрема, у червні фіксувалися удари по об’єктах у Москві, нафтопереробній інфраструктурі в різних регіонах, а також по логістичних об’єктах у Криму. У низці областей РФ були зафіксовані перебої з паливом та енергопостачанням, а в Криму почався його дефіцит.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ветеран "СВО" пригрозив Путіну військовим заколотом.

Також "Коментарі" писали, що на Заході попередили про нову страшну тактику Путіна.