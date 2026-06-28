Ветеран "СВО" пригрозив Путіну військовим заколотом: що з ним зробили в Росії

У Росії затримали та заарештували на 11 діб учасника війни проти України Олександра Луніна, який публічно звернувся до Володимира Путіна з заявами про загрозу військового заколоту в РФ. Інформація про його арешт з’явилася у його ж телеграм-каналі, оприлюдненому від імені адміністратора, близького до родини.

Олександр Лунін і Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними, які озвучила дружина Луніна, Тетяна, силовики провели обшук у їхньому будинку у Воронезькій області в ніч перед його зникненням. За її словами правоохоронці вилучили техніку та носії інформації. Сам військовий на той момент уже перебував у Москві та перестав виходити на зв’язок. Пізніше вона повідомила, що Лунін "живий і здоровий", однак перебуває під адміністративним арештом. Офіційні звинувачення публічно не уточнюються.

Конфлікт розгорівся після того, як 39-річний Лунін опублікував відеозвернення до Путіна. У ньому він заявив про системні зловживання в армії, включно з насильством над військовими, примусовими зборами грошей і "самогубними наказами" з боку командування.

У зверненні він попередив, що у разі ігнорування ситуації "армія може розвернути зброю проти Кремля". Ролик про заколот проти Путіна швидко набрав значну аудиторію в соцмережах та зібрав понад 12 мільйонів переглядів за добу. У Кремлі тоді заявили, що знають про звернення, але "не встигли з ним ознайомитися".

Після публікації Лунін заявив, що не закликав до повстання, а лише намагався передати інформацію про ситуацію на фронті нібито на прохання окремих представників військових структур. Він також стверджував, що його запросили до Москви для обговорення проблем і можливих зустрічей із представниками прокремлівських активістів. Однак після цього зв’язок із ним обірвався, а згодом стало відомо про арешт.

Олександр Лунін, який раніше носив прізвище Пустовалов, служив у добровольчому батальйоні імені Судоплатова, створеному на окупованій території Запорізької області. За даними журналістських розслідувань, підрозділ формувався під контролем окупаційної адміністрації Мелітополя. Сам Лунін раніше повідомляв, що воював на курському напрямку та отримав контузію.

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