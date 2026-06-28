Ветеран "СВО" пригрозил Путину военным мятежом: что с ним сделали в России

В России задержали и арестовали на 11 суток участника войны против Украины Александра Лунина, публично обратившегося к Владимиру Путину с заявлениями об угрозе военного мятежа в РФ. Информация о его аресте появилась в его телеграмм-канале, обнародованном от имени администратора, близкого к семье.

Александр Лунин и Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным, озвученным супругой Лунина, Татьяной, силовики провели обыск в их доме в Воронежской области в ночь перед его исчезновением. По ее словам, правоохранители изъяли технику и носители информации. Сам военный к тому моменту уже находился в Москве и перестал выходить на связь. Позже она сообщила, что Лунин "жив и здоров", однако находится под административным арестом. Официальные обвинения публично не уточняются.

Конфликт разгорелся после того, как 39-летний Лунин опубликовал видеообращение к Путину. В нем он заявил о системных злоупотреблениях в армии, включая насилие над военными, принудительными сборами денег и "самоубийственными приказами" со стороны командования.

В обращении он предупредил, что в случае игнорирования ситуации "армия может развернуть оружие против Кремля". Ролик о мятеже против Путина быстро набрал значительную аудиторию в соцсетях и собрал более 12 миллионов просмотров за сутки. В Кремле тогда заявили, что знают об обращении, но "не успели с ним ознакомиться".

После публикации Лунин заявил, что не призывал к восстанию, а лишь пытался передать информацию о ситуации на фронте якобы по просьбе отдельных представителей военных структур. Он также утверждал, что он был приглашен в Москву для обсуждения проблем и возможных встреч с представителями прокремлевских активистов. Однако после этого связь с ним оборвалась, а затем стало известно об аресте.

Александр Лунин, ранее носивший фамилию Пустовалов, служил в добровольческом батальоне имени Судоплатова, созданном на оккупированной территории Запорожской области. По данным журналистских расследований, подразделение формировалось под контролем оккупационной администрации Мелитополя. Сам Лунин ранее сообщал, что воевал на курском направлении и получил контузию.

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