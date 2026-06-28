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Путин попытался оправдаться за удары Украины по РФ

Как диктатор Путин оправдывает беспомощность российского ПВО перед дронами.

28 июня 2026, 16:45
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Slava Kot

Российский дикатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы переходит к "террористическим методам" из-за неудач на фронте. Такие слова он озвучил во время выступления на съезде партии "Единая Россия", комментируя недавние удары по российской территории и оккупированным регионам.

Путин попытался оправдаться за удары Украины по РФ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин заявил, что Украина начала атаковать РФ якобы из-за неудач на поле боя, а также, традиционно для Кремля, обвинил Запад в помощи Киеву в войне против РФ.

"Западные страны продолжают поощрять киевский режим, который избрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, отступающий по всей линии боевого столкновения, и поэтому перешел к откровенно террористическим действиям, а как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов?", — сказал Путин.

По словам Путина, нынешний период "сложный и судьбоносный" для РФ и связал его не с войной против Украины, а с глобальной трансформацией мирового порядка и ростом региональных конфликтов. По его словам, Россия сталкивается с "беспрецедентным давлением" со стороны Запада.

Заявления Путина прозвучали на фоне регулярных украинских атак беспилотниками и ракетами на территории России и оккупированных регионах. В частности, в июне фиксировались удары по объектам в Москве, нефтеперерабатывающей инфраструктуре в разных регионах, а также по логистическим объектам в Крыму. В ряде областей РФ были зафиксированы перебои с топливом и энергоснабжением, а в Крыму начался его дефицит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран "СВО" пригрозил Путину военным мятежом.

Также "Комментарии" писали, что на Западе предупредили о новой страшной тактике Путина.



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