Смертельний удар по Запоріжжю: подробиці

Вночі 20 березня російські терористичні війська завдали ударів по території Запорізького району, внаслідок чого загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: з відкритих джерел

За словами голови Запорізької області, противник бив цивільною інфраструктурою. Внаслідок двох влучень зруйновано приватні будинки.

"Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик отримали поранення", – повідомив Федоров.

Протягом ночі в Запорізькій області неодноразово оголошували небезпеку через загрозу застосування керованих авіаційних бомб та балістичних ракет.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжі вранці 17 березня, внаслідок чого постраждали вісім людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Удар припав неподалік одного з терміналів логістичної компанії, де в момент атаки знаходилися сім співробітників. Шість із них отримали контузії, а стан ще двох людей медики оцінюють як середню тяжкість.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські терористичні війська 14 березня завдали ударів по Запоріжжю. Під ворожу атаку потрапив житловий квартал. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram голови Запорізької ОВ Івана Федорова.

Раніше "Коментарі" писали – 11 березня, російські окупаційні війська завдали масованого удару по Запоріжжю та області, застосувавши керовані авіаційні бомби (КАБи). Про загрозу та перші наслідки атаки повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров.