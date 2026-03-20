logo_ukra

BTC/USD

70772

ETH/USD

2147.27

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Смертельний удар по Запоріжжю: подробиці
commentss НОВИНИ Всі новини

Смертельний удар по Запоріжжю: подробиці

Внаслідок удару загинула жінка, чоловік та дитина отримали поранення

20 березня 2026, 06:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вночі 20 березня російські терористичні війська завдали ударів по території Запорізького району, внаслідок чого загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: з відкритих джерел

Удар по Запоріжжю. Фото: з відкритих джерел

За словами голови Запорізької області, противник бив цивільною інфраструктурою. Внаслідок двох влучень зруйновано приватні будинки.

"Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик отримали поранення", – повідомив Федоров.

Протягом ночі в Запорізькій області неодноразово оголошували небезпеку через загрозу застосування керованих авіаційних бомб та балістичних ракет.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжі вранці 17 березня, внаслідок чого постраждали вісім людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Удар припав неподалік одного з терміналів логістичної компанії, де в момент атаки знаходилися сім співробітників. Шість із них отримали контузії, а стан ще двох людей медики оцінюють як середню тяжкість.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські терористичні війська 14 березня завдали ударів по Запоріжжю. Під ворожу атаку потрапив житловий квартал. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram голови Запорізької ОВ Івана Федорова.

Раніше "Коментарі" писали – 11 березня, російські окупаційні війська завдали масованого удару по Запоріжжю та області, застосувавши керовані авіаційні бомби (КАБи). Про загрозу та перші наслідки атаки повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/36751
Теги:

Новини

Всі новини