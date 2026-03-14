РФ ударила по жилому кварталу Запорожья: количество пострадавших стремительно растет

Российские террористические войска 14 марта нанесли удары по Запорожью. Под вражескую атаку попал жилой квартал. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По его информации, в 15:28 для области была угроза применения управляемых авиабомб, после чего в регионе раздались взрывы. Позже Федоров уточнил, что под удар попал город Запорожье.

"Ранен один человек, поврежден многоквартирный дом, возник пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — говорилось в сообщении.

Впоследствии глава ОВА написал, что россияне ударили по жилому кварталу. Кроме того, количество пострадавших сейчас подпрыгнуло уже до 10, также есть люди под завалами, и еще один человек погиб. Причем среди раненых 17-летний парень.

Между тем в ГСЧС тоже подтвердили атаку и проинформировали о следующих последствиях.

"В результате обстрела по одному адресу повреждены 2 частных жилых дома и возникло возгорание автомобиля. По другому – горят гаражи на площади 100 кв. м. Кроме того, повреждено остекление рядом расположенного девятиэтажного жилого дома", — говорится в сообщении.

Также спасатели и местные власти обнародовали фото последствий атаки.

