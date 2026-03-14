РФ ударила по жилому кварталу Запорожья: количество пострадавших стремительно растет

Кравцев Сергей
Российские террористические войска 14 марта нанесли удары по Запорожью. Под вражескую атаку попал жилой квартал. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА
По его информации, в 15:28 для области была угроза применения управляемых авиабомб, после чего в регионе раздались взрывы. Позже Федоров уточнил, что под удар попал город Запорожье.
Впоследствии глава ОВА написал, что россияне ударили по жилому кварталу. Кроме того, количество пострадавших сейчас подпрыгнуло уже до 10, также есть люди под завалами, и еще один человек погиб. Причем среди раненых 17-летний парень.
Между тем в ГСЧС тоже подтвердили атаку и проинформировали о следующих последствиях.
Также спасатели и местные власти обнародовали фото последствий атаки.
