РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: кількість постраждалих стрімко зростає

Кравцев Сергей
Російські терористичні війська 14 березня завдали ударів по Запоріжжю. Під ворожу атаку потрапив житловий квартал. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА
За його інформацією, о 15:28 для області була загроза застосування керованих авіабомб, після чого в регіоні пролунали вибухи. Пізніше Федоров уточнив, що під удар потрапило місто Запоріжжя.
Згодом глава ОВА написав, що росіяни вдарили по житловому кварталі. Крім того, кількість постраждалих зараз підстрибнула вже до 10, також є люди під завалами, і ще одна людина загинула. До того ж серед поранених 17-річний хлопець.
Тим часом у ДСНС теж підтвердили атаку та поінформували про наступні наслідки.
Також рятувальники та місцева влада оприлюднили фото наслідків атаки.
Перші вибухи пролунали у регіоні близько 16:08. Незабаром стало відомо, що ворог обрав цілями об'єкти життєзабезпечення обласного центру.