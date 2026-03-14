РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: кількість постраждалих стрімко зростає

Російські терористичні війська 14 березня завдали ударів по Запоріжжю. Під ворожу атаку потрапив житловий квартал. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Удар по Запоріжжю.

За його інформацією, о 15:28 для області була загроза застосування керованих авіабомб, після чого в регіоні пролунали вибухи. Пізніше Федоров уточнив, що під удар потрапило місто Запоріжжя.

"Поранена одна людина, пошкоджено багатоквартирний будинок, виникла пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжі", — йшлося у повідомленні.

Згодом глава ОВА написав, що росіяни вдарили по житловому кварталі. Крім того, кількість постраждалих зараз підстрибнула вже до 10, також є люди під завалами, і ще одна людина загинула. До того ж серед поранених 17-річний хлопець.

Тим часом у ДСНС теж підтвердили атаку та поінформували про наступні наслідки.

"В результаті обстрілу за однією адресою пошкоджено 2 приватні житлові будинки і виникло загоряння автомобіля. За іншою — горять гаражі на площі 100 кв. м. Крім того, пошкоджено скління поряд розташованого дев'ятиповерхового житлового будинку", — йдеться в повідомленні.

Також рятувальники та місцева влада оприлюднили фото наслідків атаки.

