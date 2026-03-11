Вражеский удар по Запорожью: зафиксировано попадание в многоэтажный дом (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня днем, 11 марта, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Запорожью и области, применив управляемые авиационные бомбы (КАБы). Об угрозе и первых последствиях атаки сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обстрел Запорожья. Фото иллюстративное

Первые взрывы прогремели в регионе около 16:08. Вскоре стало известно, что враг выбрал целями объекты жизнеобеспечения областного центра.

"Россияне бьют по инфраструктуре города Запорожья. Воздушная тревога продолжается! Берегите себя и своих близких!" – призвал председатель ОВА во время обстрела.

Несмотря на оговорку, атака привела к трагическим последствиям в жилом секторе. По предварительным данным, одна из вражеских бомб попала в гражданский объект.

"Предварительно, в результате вражеской атаки попадание в многоэтажку. Есть травмированные", – отметил Федоров в 16:27.

На месте попадания работают все экстренные службы, спасатели оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия разрушений. Жителей просят оставаться в укрытиях до полного отбоя воздушной тревоги, поскольку угроза повторных ударов сохраняется.

Иван Федоров в 16:35: "Уже известно о двух пострадавших: таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. россияне ударили управляемыми авиабомбами. Есть попадания в жилую застройку. На месте работают экстренные службы".

Информация обновляется.