logo

BTC/USD

70685

ETH/USD

2065.72

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вражеский удар по Запорожью: зафиксировано попадание в многоэтажный дом (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
commentss НОВОСТИ Все новости

Вражеский удар по Запорожью: зафиксировано попадание в многоэтажный дом (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Серия взрывов в Запорожье: оккупанты попали в жилую застройку города

11 марта 2026, 16:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня днем, 11 марта, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Запорожью и области, применив управляемые авиационные бомбы (КАБы). Об угрозе и первых последствиях атаки сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Вражеский удар по Запорожью: зафиксировано попадание в многоэтажный дом (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Обстрел Запорожья. Фото иллюстративное

Первые взрывы прогремели в регионе около 16:08. Вскоре стало известно, что враг выбрал целями объекты жизнеобеспечения областного центра.

"Россияне бьют по инфраструктуре города Запорожья. Воздушная тревога продолжается! Берегите себя и своих близких!" – призвал председатель ОВА во время обстрела.

Несмотря на оговорку, атака привела к трагическим последствиям в жилом секторе. По предварительным данным, одна из вражеских бомб попала в гражданский объект.

"Предварительно, в результате вражеской атаки попадание в многоэтажку. Есть травмированные", – отметил Федоров в 16:27.

На месте попадания работают все экстренные службы, спасатели оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия разрушений. Жителей просят оставаться в укрытиях до полного отбоя воздушной тревоги, поскольку угроза повторных ударов сохраняется.

Иван Федоров в 16:35: "Уже известно о двух пострадавших: таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. россияне ударили управляемыми авиабомбами. Есть попадания в жилую застройку. На месте работают экстренные службы".

Информация обновляется.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости