Ворожий удар по Запоріжжю: зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні вдень, 11 березня, російські окупаційні війська завдали масованого удару по Запоріжжю та області, застосувавши керовані авіаційні бомби (КАБи). Про загрозу та перші наслідки атаки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріл Запоріжжя. Фото ілюстративне

Перші вибухи пролунали в регіоні близько 16:08. Невдовзі стало відомо, що ворог обрав цілями об'єкти життєзабезпечення обласного центру.

"Росіяни бʼють по інфраструктурі міста Запоріжжя. Повітряна тривога триває! Бережіть себе та своїх близьких!" — закликав голова ОВА під час обстрілу.

Попри застереження, атака призвела до трагічних наслідків у житловому секторі. За попередніми даними, одна з ворожих бомб поцілила у цивільний об'єкт.

"Попередньо, внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоповерхівку. Є травмовані", — зазначив Федоров о 16:27.

Наразі на місці влучання працюють усі екстрені служби, рятувальники надають допомогу постраждалим та ліквідовують наслідки руйнувань. Мешканців просять залишатися в укриттях до повного відбою повітряної тривоги, оскільки загроза повторних ударів зберігається.

Іван Федоров о 16:35: "Вже відомо про двох постраждалих: такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. росіяни ударили керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби".

Інформація оновлюється.