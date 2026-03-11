logo_ukra

BTC/USD

70685

ETH/USD

2065.72

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ворожий удар по Запоріжжю: зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
commentss НОВИНИ Всі новини

Ворожий удар по Запоріжжю: зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Серія вибухів у Запоріжжі: окупанти поцілили у житлову забудову міста

11 березня 2026, 16:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні вдень, 11 березня, російські окупаційні війська завдали масованого удару по Запоріжжю та області, застосувавши керовані авіаційні бомби (КАБи). Про загрозу та перші наслідки атаки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворожий удар по Запоріжжю: зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Обстріл Запоріжжя. Фото ілюстративне

Перші вибухи пролунали в регіоні близько 16:08. Невдовзі стало відомо, що ворог обрав цілями об'єкти життєзабезпечення обласного центру.

"Росіяни бʼють по інфраструктурі міста Запоріжжя. Повітряна тривога триває! Бережіть себе та своїх близьких!" — закликав голова ОВА під час обстрілу.

Попри застереження, атака призвела до трагічних наслідків у житловому секторі. За попередніми даними, одна з ворожих бомб поцілила у цивільний об'єкт.

"Попередньо, внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоповерхівку. Є травмовані", — зазначив Федоров о 16:27.

Наразі на місці влучання працюють усі екстрені служби, рятувальники надають допомогу постраждалим та ліквідовують наслідки руйнувань. Мешканців просять залишатися в укриттях до повного відбою повітряної тривоги, оскільки загроза повторних ударів зберігається.

Іван Федоров о 16:35: "Вже відомо про двох постраждалих:  такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. росіяни ударили керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби".

Інформація оновлюється.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини