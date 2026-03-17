Ад в Запорожье: беспощадная атака РФ привела к непоправимому ущербу
commentss НОВОСТИ Все новости

Ад в Запорожье: беспощадная атака РФ привела к непоправимому ущербу

Противник и дальше совершает нападения на гражданскую инфраструктуру города

17 марта 2026, 09:40
Клименко Елена

Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью утром 17 марта, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Ад в Запорожье: беспощадная атака РФ привела к непоправимому ущербу

Фото: из открытых источников

Удар пришелся неподалеку от одного из терминалов логистической компании, где в момент атаки находились семь сотрудников. Шесть из них получили контузии, а состояние еще двух человек медики оценивают как среднюю тяжесть.

Федоров также уточнил, что за сутки, в результате российских обстрелов Запорожья, один человек погиб, а десять получили ранения. Кроме того, поступило 81 сообщения о повреждениях жилых домов, инфраструктуры и автомобилей.

Следует отметить, что 16 марта в Киеве обломки вражеского дрона упали рядом с монументом Независимости на Майдане. Это была атака, совершенная дроном типа "Ланцет", принадлежащего к так называемым "камерным" или "калибровым" беспилотникам, активно используемым российскими военными. Эксперты подтвердили, что именно этот дрон "Ланцет" использовался в нападении, благодаря характерным обломкам, обнаруженным на месте падения. В частности, было замечено Х-образное хвостовое оперение этого дрона и толкающий винт, что является характерными признаками именно для дронов этой модели. Также на обломках был виден номер с индексом RF, подтверждающим российское происхождение дрона.

Кроме того, по информации СМИ, российские оккупанты нанесли удар дронов по медицинской бригаде на Харьковщине. В результате атаки погибли двое медицинских работников: 27-летний врач и медицинский техник. Еще один член бригады, 53-летний мужчина, получил ранения.

Как уже писали "Комментарии", российские оккупационные войска могут нанести новый удар по Киеву, подобный утренней атаке 16 марта. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.



