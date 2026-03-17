На Україну чекає страшний нетиповий удар РФ: названо терміни та особливість

Російські окупаційні війська можуть здійснити новий удар по Києву, подібний до ранкової атаки 16 березня. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю для ТСН.ua.

Ракетна атака по Києву. Фото: 24 Канал

За словами Жданова, обстріл центральної частини столиці України вранці мав нетиповий характер для російських обстрілів. Експерт вважає, що така атака могла бути спланована поспіхом, ймовірно, як реакція на дії українських сил. Хоча обстріли Києва з боку Росії відбуваються регулярно, ця атака виглядала як запізнілий крок з боку російського командування.

Зокрема, близько дев'ятої ранку над Києвом з'явилися дрони типу Shahed, що стали частиною цього обстрілу. Військовий експерт зазначив, що такі атаки можуть повторюватися в найближчому майбутньому, якщо аналіз показуватиме їхню ефективність для Росії.

Жданов зазначив, що для проведення подібних атак російським військам не потрібно готувати масштабний комбінований удар. Для цього достатньо кількох ракет і декількох десятків безпілотників. Він додав, що при вечірньому запуску їхня кількість може збільшитися, а отже, ймовірність повторних атак зростає.

Експерт підкреслив, що українці повинні бути готовими до можливих атак у будь-який час доби. Враховуючи, що війна не має розкладу, необхідно цілодобово контролювати повітряний простір, щоб мінімізувати ризик несподіваних ударів. Також Жданов звернув увагу на те, що російська пропаганда вже використовує наслідки цієї атаки для своїх інформаційних цілей.

"Їхня пропаганда зараз радіє: з сотні безпілотників жоден не долетів до Москви, а кілька десятків запускали — уламки Shahed валяються на Хрещатику", — зазначив він, резюмуючи ситуацію.

