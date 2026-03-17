Украину ждет страшный нетипичный удар РФ: названы термины и особенность

Российские оккупационные войска могут осуществить новый удар по Киеву, подобный утренней атаке 16 марта. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

По словам Жданова, обстрел центральной части столицы Украины утром носил нетипичный характер для российских обстрелов . Эксперт считает, что такая атака могла быть спланирована в спешке, вероятно, как реакция на действия украинских сил. Хотя обстрелы Киева со стороны России проходят регулярно, эта атака выглядела как запоздалый шаг со стороны российского командования.

В частности, около девяти утра над Киевом появились дроны типа Shahed, ставшие частью этого обстрела. Военный эксперт отметил, что подобные атаки могут повторяться в ближайшем будущем, если анализ будет показывать их эффективность для России.

Жданов отметил, что для проведения подобных атак российским войскам не нужно готовить масштабный комбинированный удар. Для этого достаточно нескольких ракет и нескольких десятков беспилотников. Он добавил, что при вечернем запуске их количество может увеличиться, а значит, вероятность повторных атак растет.

Эксперт подчеркнул, что украинцы должны быть готовы к возможным атакам в любое время суток. Учитывая, что у войны нет разложения, необходимо круглосуточно контролировать воздушное пространство, чтобы минимизировать риск неожиданных ударов. Также Жданов обратил внимание, что российская пропаганда уже использует последствия этой атаки для своих информационных целей.

"Их пропаганда сейчас радуется: из сотни беспилотников ни один не долетел до Москвы, а несколько десятков запускали — обломки Shahed валяются на Крещатике", — отметил он, резюмируя ситуацию.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что операция США против Ирана демонстрирует, что американская армия сталкивается с серьезным дефицитом собственных резервов, из-за чего Вашингтону приходится активно привлекать технику и системы союзных стран. В частности, речь идет о противовоздушных и противоракетных комплексах Южной Кореи, которые используются в рамках военных действий.