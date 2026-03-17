Пекло у Запоріжжі: нещадна атака РФ призвела до непоправної шкоди
Пекло у Запоріжжі: нещадна атака РФ призвела до непоправної шкоди

Противник і надалі здійснює напади на цивільну інфраструктуру міста

17 березня 2026, 09:40
Клименко Елена

Російські війська здійснили ракетний удар по Запоріжжю вранці 17 березня, внаслідок чого постраждало вісім осіб. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Удар припав неподалік одного з терміналів логістичної компанії, де в момент атаки перебували сім співробітників. Шість з них отримали контузії, а стан ще двох осіб медики оцінюють як середньої тяжкості.

Федоров також уточнив, що за добу, в результаті російських обстрілів Запоріжжя, одна людина загинула, а десятеро отримали поранення. Крім того, надійшло 81 повідомлення про пошкодження житлових будинків, інфраструктури та автомобілів.

Варто зазначити, що 16 березня в Києві уламки ворожого дрона впали поруч з монументом Незалежності на Майдані. Це була атака, здійснена дроном типу "Ланцет", що належить до так званих "камерних" або "калібрових" безпілотників, які активно використовуються російськими військовими. Експерти підтвердили, що саме цей дрон "Ланцет" використовувався у нападі, завдяки характерним уламкам, які були виявлені на місці падіння. Зокрема, було помічено Х-подібне хвостове оперення цього дрону та штовхаючий гвинт, що є характерними ознаками саме для дронів цієї моделі. Також на уламках було видно номер з індексом RF, що підтверджує російське походження дрону.

Крім того, за інформацією ЗМІ, російські окупанти завдали удару дронів по медичній бригаді на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє медичних працівників: 27-річний лікар і медичний технік. Ще один член бригади, 53-річний чоловік, зазнав поранень.

Як вже писали "Коментарі", російські окупаційні війська можуть здійснити новий удар по Києву, подібний до ранкової атаки 16 березня. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю для ТСН.ua.



