Смертельный удар по Запорожью: подробности

Ночью 20 марта российские террористические войска нанесли удары по территории Запорожского района, в результате чего погибла женщина, еще двое людей получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По словам главы Запорожской области, противник бил по гражданской инфраструктуре. В результате двух попаданий разрушены частные дома.

"Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения", – сообщил Федоров.

В течение ночи в Запорожской области неоднократно объявляли опасность из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб и баллистических ракет.

