Сирський назвав стимул для ухилянтів йти до війська

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що одним із ключових стимулів для громадян долучатися до війська має бути моральна відповідальність перед родиною та суспільством.

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Олександр Сирський в інтерв’ю телеканалу ICTV прокоментував проблему ухилянтів від мобілізації в Україні. За словами Сирського, у час, коли Україна продовжує протистояти російській агресії, кожен громадянин має усвідомлювати власний обов’язок перед державою. На думку генерала, мова йде не лише про закон, а й про моральний вибір.

"Я не знаю, як вони будуть, дивіться, після війни в очі один одному, своїм дітям. От, напевно, тут більше такий моральний стимул повинен бути й усвідомлення свого обов’язку", — сказав Сирський.

Сирський також оцінив нинішній рівень мобілізації приблизно на 6-7 балів з 10. За його словами, українська армія все ще відчуває серйозний дефіцит особового складу, особливо підготовлених військових, здатних ефективно виконувати бойові завдання.

Головнокомандувач нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення головними викликами були нестача озброєння та боєприпасів. Проте зараз ситуація змінилася і тепер на перший план вийшла потреба у людських ресурсах. Сирський додав, що мобілізація залишається основним механізмом поповнення війська, а держава повинна забезпечити прозорість і законність цього процесу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про повістки в телефоні.

Також "Коментарі" писали, що Безугла розкритикувала службу ведучого Карпʼяка: "Пафосно мобілізувався".