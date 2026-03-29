"Пафосно мобілізувався": Безугла розкритикувала службу ведучого Карпʼяка

Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала службу колишнього телеведучого телемарафону Вадима Карп’яка, який раніше оголосив про мобілізацію до лав Десантно-штурмових військ. Причиною критики депутатки стало те, що, за її словами, Карп’як після "пафосної мобілізації" став речником, ходить на форуми Пінчука і фотографується з нардепками.

Мар'яна Безугла у Telegram розкритикувала службу у війську Вадима Карп'яка.

"Пам'ятаєте ведучого ICTV, Телемарафону Вадима Карп’яка, який дуже пафосно і гучно мобілізувався до десантно-штурмових військ, але виявилося, що відразу після БЗВП став речником і поїхав фотографуватися з нардепками на форумі олігарха Пінчука "Yes"?" — написала Безугла.

Депутатка раніше вказувала, що публічні заяви про складний вибір служби мають відповідати реальності. На її думку, Карп’яку чесніше було б відразу пояснити, що журналіст планує працювати у комунікаційній сфері в армії.

Нагадаємо, що Вадим Карп’як оголосив про мобілізацію восени під час ефіру на телеканалі ICTV. Тоді він повідомив, що залишає роботу ведучого телемарафону та долучається до 8-го корпусу Десантно-штурмових військ. Журналіст пояснював своє рішення необхідністю підтримати армію, яка потребує більше військових.

