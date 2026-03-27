Мар’яна Безугла тепер напала на начальника Генштабу: що закидає генералу Гнатову

Народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з різкою критикою на адресу керівництва Збройних Сил України, зокрема начальника Генерального штабу Андрія Гнатова. За її словами, ключова фігура у плануванні військових операцій фактично усунулася від виконання своїх безпосередніх обов'язків.

Депутатка зауважила, що замість внутрішньої військової роботи Гнатов зосередився на зовнішньополітичному векторі. "Переговори, угоди необхідні, але ви помітили, що Гнатов перетворився на якогось начальника Генерального штабу міжнародних відносин і не займається Генеральним штабом ЗСУ?", — написала Безугла. За її інформацією, посадовець вже кілька місяців поспіль майже не з’являється на робочому місці.

Безугла наголосила, що така ситуація руйнує вертикаль управління, оскільки начальник Генштабу при Головкомі має бути "мозковим центром" для реалізації стратегій. Натомість, на думку нардепки, Олександр Сирський змушений замикати всі процеси на собі.

"Сирський позбувся Гнатова і сам все тримає на ручнику, а Генштаб представляє із себе більше десяти тисяч (!) офіцерів у розрізнених групах... Генштаб окремо, війна окремо, Гнатов окремо", — стверджує вона.

Крім того, Безугла вкотре звернула увагу на роздутий штат відомства у Києві, зазначивши, що серед тисяч офіцерів досі залишаються сотні тих, хто просто "порішав" питання перебування в тилу. "Скільки ще?", — риторично підсумувала вона свій допис.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла офіційно оголосила про намір звернутися до суду з позовом проти Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Своє рішення вона мотивувала численними стратегічними помилками, що призвели до людських втрат та окупації українських земель.

За словами депутатки, причиною такої радикальної дії стала поведінка Головкома: "Якщо він атакує мене замість росіян та істерично чіпляється за посаду, то що ж, вирішила таки подати в суд на Сирського за провали на фронті".