Марьяна Безуглая теперь напала на начальника Генштаба: в чем обвиняет генерала Гнатова

Народный депутат Марьяна Безуглая выступила с резкой критикой в адрес руководства Вооруженных Сил Украины, в частности начальника Генерального штаба Андрея Гнатова. По ее словам, ключевая фигура в планировании военных операций фактически отстранилась от выполнения своих непосредственных обязанностей.

Депутат отметила, что вместо внутренней военной работы Гнатов сосредоточился на внешнеполитическом векторе. "Переговоры, соглашения необходимы, но вы заметили, что Гнатов превратился в некоего начальника Генерального штаба международных отношений и не занимается Генеральным штабом ВСУ?", — написала Безуглая. По ее информации, чиновник уже несколько месяцев подряд почти не появляется на рабочем месте.

Безуглая подчеркнула, что такая ситуация разрушает вертикаль управления, поскольку начальник Генштаба при Главкоме должен быть "мозговым центром" для реализации стратегий. В то же время, по мнению нардепки, Александр Сырский вынужден замыкать все процессы на себе.

"Сырский избавился от Гнатова и сам все держит на ручнике, а Генштаб представляет из себя более десяти тысяч (!) офицеров в разрозненных группах... Генштаб по отдельности, война по отдельности, Гнатов по отдельности", — утверждает она.

Кроме того, Безуглая снова обратила внимание на раздутый штат ведомства в Киеве, отметив, что среди тысяч офицеров до сих пор остаются сотни тех, кто просто "решал" вопрос пребывания в тылу. "Сколько еще?", — риторически подытожила она свое сообщение.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая официально объявила о намерении обратиться в суд с иском против Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Свое решение она мотивировала многочисленными стратегическими ошибками, которые привели к человеческим потерям и оккупации украинских земель.

По словам депутата, причиной такого радикального действия стало поведение Главкома: "Если он атакует меня вместо россиян и истерически цепляется за должность, то что ж, решила подать в суд на Сырского за провалы на фронте".