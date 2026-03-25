Мар’яна Безугла йде до суду проти Сирського: оприлюднено список «фронтових провалів» Головкома

Народна депутатка Мар’яна Безугла офіційно оголосила про намір звернутися до суду з позовом проти Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Своє рішення вона мотивувала численними стратегічними помилками, що призвели до людських втрат та окупації українських земель.

Мар'яна Безугла та Олександр Сирський

За словами депутатки, причиною такої радикальної дії стала поведінка Головкома: "Якщо він атакує мене замість росіян та істерично чіпляється за посаду, то що ж, вирішила таки подати в суд на Сирського за провали на фронті".

У своєму дописі Безугла навела розлогий перелік претензій, який охоплює події від оборони Дебальцевого та підготовки до повномасштабного вторгнення у 2022 році до останніх подій на Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині. Зокрема, вона звинувачує командування у пропущених наступах ворога на Сумщину та Вовчанськ, а також у критичній ситуації на Покровському та Курахівському напрямках.

Окрім бойових дій, претензії стосуються тилових питань:

Організації роботи ППО та захисту енергооб'єктів.

Зловживань у штурмових підрозділах.

Корупційних схем у Командуванні сил логістики та ймовірного лобіювання інтересів окремих політиків.

Безугла наголосила, що цей список не є остаточним, і пообіцяла не оминути увагою й інших генералів, зокрема Юрія Содоля. "Подивимось, як будуть реагувати Офіс Генпрокурора і правоохоронні органи", — підсумувала вона, завершивши звернення до Сирського іронічним зауваженням: "В цю гру можна грати вдвох".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні відкрито кримінальне провадження щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої за статтею про державну зраду. Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута, зазначивши, що слідство перевіряє, чи могли її публічні заяви завдати шкоди Силам оборони України.