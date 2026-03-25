Марьяна Безуглая идет в суд против Сырского: обнародован список «фронтовых провалов» Главкома
Марьяна Безуглая идет в суд против Сырского: обнародован список «фронтовых провалов» Главкома

«В эту игру можно играть вдвоем»: Безуглая судится с Главнокомандующим ВСУ за решение на фронте

25 марта 2026, 23:54
Недилько Ксения

Народный депутат Марьяна Безуглая официально объявила о намерении обратиться в суд с иском против Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Свое решение она мотивировала многочисленными стратегическими ошибками, которые привели к человеческим потерям и оккупации украинских земель.

По словам депутата, причиной такого радикального действия стало поведение Главкома: "Если он атакует меня вместо россиян и истерически цепляется за должность, то что ж, решила подать в суд на Сырского за провалы на фронте".

В своем сообщении Безуглая привела обширный перечень претензий, охватывающий события от обороны Дебальцево и подготовки к полномасштабному вторжению в 2022 году к последним событиям в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. В частности, она обвиняет командование в пропущенных наступлениях врага в Сумскую и Волчанск, а также в критической ситуации на Покровском и Кураховском направлениях.

Помимо боевых действий, претензии касаются тыловых вопросов:

Организации работы ПВО и защиты энергообъектов.

Злоупотреблений в штурмовых подразделениях.

Коррупционные схемы в Командовании сил логистики и вероятного лоббирования интересов отдельных политиков.

Безуглая подчеркнула, что этот список не является окончательным, и пообещала не обойти вниманием и других генералов, в частности Юрия Содоля. "Посмотрим, как будут реагировать Офис Генпрокурора и правоохранительные органы", — подытожила она, завершив обращение к Сырскому ироническим замечанием: "В эту игру можно играть вдвоем".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине открыто уголовное производство по народной депутатке Марьяне Безуглой по статье о государственной измене. Об этом сообщил народный депутат Сергей Тарута, отметив, что следствие проверяет, могли ли ее публичные заявления нанести ущерб Силам обороны Украины.



