Безугла під ризиком: проти нардепки відкрито два провадження

Ткачова Марія
В Україні відкрито кримінальне провадження щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої за статтею про державну зраду.
Два провадження проти Безуглої
Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута, зазначивши, що слідство перевіряє, чи могли її публічні заяви завдати шкоди Силам оборони України.
За його словами, після висловлювань Безуглої щодо нібито виведення 72-ї бригади з Вугледара російські війська оперативно посилили цей напрямок, що могло вплинути на ситуацію на фронті.
У Офісі генерального прокурора підтвердили, що провадження відкрито за рішенням Печерського районного суду Києва.
Крім того, за інформацією ЗМІ, йдеться не про одну, а про дві справи: одна стосується можливої державної зради, інша — ймовірного розголошення державної таємниці.
Перше провадження відкрито за заявами народних депутатів Сергія Тарути та Федора Веніславського, друге — за зверненням колишнього офіцера ГУР Романа Червінського.
Сама Мар’яна Безугла відреагувала на ситуацію коротко, заявивши у своїх соцмережах, що її "не злякати".