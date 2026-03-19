Безугла під ризиком: проти нардепки відкрито два провадження

В Україні відкрито кримінальне провадження щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої за статтею про державну зраду.

Два провадження проти Безуглої

Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута, зазначивши, що слідство перевіряє, чи могли її публічні заяви завдати шкоди Силам оборони України.

За його словами, після висловлювань Безуглої щодо нібито виведення 72-ї бригади з Вугледара російські війська оперативно посилили цей напрямок, що могло вплинути на ситуацію на фронті.

У Офісі генерального прокурора підтвердили, що провадження відкрито за рішенням Печерського районного суду Києва.

Крім того, за інформацією ЗМІ, йдеться не про одну, а про дві справи: одна стосується можливої державної зради, інша — ймовірного розголошення державної таємниці.

Перше провадження відкрито за заявами народних депутатів Сергія Тарути та Федора Веніславського, друге — за зверненням колишнього офіцера ГУР Романа Червінського.

Сама Мар’яна Безугла відреагувала на ситуацію коротко, заявивши у своїх соцмережах, що її "не злякати".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко та її помічниці Анастасії Колесник.

За рішенням суду, обом призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади строком на три роки. Як повідомляє Центр протидії корупції, справа стосується отримання неправомірної вигоди. За версією обвинувачення, Марченко разом із помічницею отримала хабар у розмірі 11 тисяч доларів за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через систему "Шлях".

Вирок набуде чинності після розгляду апеляції або через 30 днів, якщо його не буде оскаржено.

