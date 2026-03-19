Безуглая под риском: против нардепки открыто два дела
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая под риском: против нардепки открыто два дела

Против нардепки Безуглой открыли производство: проверяют госизмену

19 марта 2026, 20:19
Ткачова Марія

В Украине открыто уголовное производство по народной депутатке Марьяне Безуглой по статье о государственной измене.

Безуглая под риском: против нардепки открыто два дела

Два производства против Безуглой

Об этом сообщил народный депутат Сергей Тарута, отметив, что следствие проверяет, могли ли ее публичные заявления нанести ущерб Силам обороны Украины.

По его словам, после высказываний Безуглой о якобы выводе 72-й бригады из Угледара российские войска оперативно усилили это направление, что могло повлиять на ситуацию на фронте.

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что производство открыто по решению Печерского районного суда Киева.

Кроме того, по информации СМИ, речь идет не об одном, а о двух делах: одно касается возможной государственной измены, другое — вероятного разглашения государственной тайны.

Первое производство открыто по заявлениям народных депутатов Сергея Таруты и Федора Вениславского, второе – по обращению бывшего офицера ГУР Романа Червинского.

Сама Марьяна Безугла отреагировала на ситуацию коротко, заявив в своих соцсетях, что ее "не испугать".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор народной депутатке от "Слуги народа" Людмиле Марченко и ее помощнице Анастасии Колесник.  
По решению суда обоим назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности сроком на три года. Как сообщает Центр противодействия коррупции, дело касается извлечения неправомерной выгоды. По версии обвинения, Марченко вместе с помощницей получила взятку в размере 11 тысяч долларов за содействие в выезде мужчин за границу через систему "Путь".
Приговор вступит в силу после рассмотрения апелляции или через 30 дней, если он не будет обжалован.



