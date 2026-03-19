Викидала гроші за паркан: на скільки посадять за ґрати депутатку

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко та її помічниці Анастасії Колесник.
Суд над Марченко
За рішенням суду, обом призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади строком на три роки.
Як повідомляє Центр протидії корупції, справа стосується отримання неправомірної вигоди.
За версією обвинувачення, Марченко разом із помічницею отримала хабар у розмірі 11 тисяч доларів за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через систему "Шлях".
Вирок набуде чинності після розгляду апеляції або через 30 днів, якщо його не буде оскаржено.
