Викидала гроші за паркан: на скільки посадять за ґрати депутатку

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко та її помічниці Анастасії Колесник.

Суд над Марченко

За рішенням суду, обом призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади строком на три роки.

Як повідомляє Центр протидії корупції, справа стосується отримання неправомірної вигоди.

За версією обвинувачення, Марченко разом із помічницею отримала хабар у розмірі 11 тисяч доларів за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через систему "Шлях".

Вирок набуде чинності після розгляду апеляції або через 30 днів, якщо його не буде оскаржено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що м ережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оновила меню в Україні та представила нові позиції для відвідувачів.

Як повідомляють у соцмережах компанії, до меню додали одразу дві новинки — гострий бургер "Роял Халапеньйо" та біф-рол. Новий бургер складається з яловичої котлети, хрумкого бекону та пікантного перцю халапеньйо, що додає страві вираженої гостроти. У компанії позиціонують його як варіант для тих, хто любить більш насичені смаки. Окрім цього, у меню з’явився біф-рол — страва у тортильї з двома яловичими котлетами, сиром чедер та соусом. Такий формат пропонують як альтернативу класичним бургерам. У McDonald’s регулярно оновлюють меню, додаючи сезонні або нові позиції, щоб розширити вибір для клієнтів. Наразі новинки вже доступні у ресторанах мережі.

