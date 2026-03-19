Выбрасывала деньги за забор: на сколько посадят за решетку депутатшу

Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор народной депутате от "Слуги народа" Людмиле Марченко и ее помощнице Анастасии Колесник.

Суд над Марченко

По решению суда обоим назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности сроком на три года.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, дело касается извлечения неправомерной выгоды.

По версии обвинения, Марченко вместе с помощницей получила взятку в размере 11 тысяч долларов за содействие в выезде мужчин за границу через систему "Путь".

Приговор вступит в силу после рассмотрения апелляции или через 30 дней, если он не будет обжалован.

