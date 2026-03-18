McDonald’s оновив меню в Україні: що незвичайного заявилося

McDonald’s оновлює меню в Україні: з’явилися гострі новинки

18 березня 2026, 18:50
Ткачова Марія

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оновила меню в Україні та представила нові позиції для відвідувачів.

Як повідомляють у соцмережах компанії, до меню додали одразу дві новинки — гострий бургер "Роял Халапеньйо" та біф-рол.

Новий бургер складається з яловичої котлети, хрумкого бекону та пікантного перцю халапеньйо, що додає страві вираженої гостроти. У компанії позиціонують його як варіант для тих, хто любить більш насичені смаки.

Окрім цього, у меню з’явився біф-рол — страва у тортильї з двома яловичими котлетами, сиром чедер та соусом. Такий формат пропонують як альтернативу класичним бургерам.

У McDonald’s регулярно оновлюють меню, додаючи сезонні або нові позиції, щоб розширити вибір для клієнтів.

Наразі новинки вже доступні у ресторанах мережі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що поблизу Ужгорода розпочалося будівництво нового курортного комплексу Onoky, який планують оформити у балінезійському стилі.
Проєкт реалізують у селі Оноківці на території площею близько 60 гектарів. За задумом, комплекс включатиме не лише туристичну та рекреаційну інфраструктуру, а й житлові зони, торгово-розважальний центр, а також соціальні об’єкти — школу та медичний центр. Будівництво розраховане приблизно на 15 років і передбачає поетапний розвиток території. Першу чергу під назвою Onoky River Club вже почали зводити взимку 2026 року. Вона включатиме 4-зірковий готель, котеджі, spa-зону та супутню інфраструктуру. Очікується, що перші об’єкти відкриватимуть поступово, а завершення цієї черги планують до 2029 року.



