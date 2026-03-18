McDonald’s оновив меню в Україні: що незвичайного заявилося

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оновила меню в Україні та представила нові позиції для відвідувачів.

Нове меню McDonalds в Україні

Як повідомляють у соцмережах компанії, до меню додали одразу дві новинки — гострий бургер "Роял Халапеньйо" та біф-рол.

Новий бургер складається з яловичої котлети, хрумкого бекону та пікантного перцю халапеньйо, що додає страві вираженої гостроти. У компанії позиціонують його як варіант для тих, хто любить більш насичені смаки.

Окрім цього, у меню з’явився біф-рол — страва у тортильї з двома яловичими котлетами, сиром чедер та соусом. Такий формат пропонують як альтернативу класичним бургерам.

У McDonald’s регулярно оновлюють меню, додаючи сезонні або нові позиції, щоб розширити вибір для клієнтів.

Наразі новинки вже доступні у ресторанах мережі.

