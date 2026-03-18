McDonald's обновил меню в Украине: что необычного появилось

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's обновила меню в Украине и представила новые позиции для посетителей.

Новое меню McDonalds в Украине

Как сообщают в соцсетях компании, в меню добавили сразу две новинки — острый бургер "Роял Халапеньо" и биф-ролл.

Новый бургер состоит из говяжьей котлеты, хрустящего бекона и пикантного перца халапеньо, что придает блюду выраженную остроту. В компании позиционируют его как вариант для любящих более насыщенные вкусы.

Кроме того, в меню появился биф-ролл — блюдо в тортилье с двумя говяжьими котлетами, сыром чедер и соусом. Такой формат предлагают в качестве альтернативы классическим бургерам.

McDonald's регулярно обновляет меню, добавляя сезонные или новые позиции, чтобы расширить выбор для клиентов.

В настоящее время новинки уже доступны в ресторанах сети.

