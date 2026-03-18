Це схоже на Балі: під Ужгородом стартувало будівництво масштабного курорту Onoky

Поблизу Ужгорода розпочалося будівництво нового курортного комплексу Onoky, який планують оформити у балінезійському стилі.

Масштабне будівництво курорту Onoky

Проєкт реалізують у селі Оноківці на території площею близько 60 гектарів.

За задумом, комплекс включатиме не лише туристичну та рекреаційну інфраструктуру, а й житлові зони, торгово-розважальний центр, а також соціальні об’єкти — школу та медичний центр.

Будівництво розраховане приблизно на 15 років і передбачає поетапний розвиток території.

Першу чергу під назвою Onoky River Club вже почали зводити взимку 2026 року. Вона включатиме 4-зірковий готель, котеджі, spa-зону та супутню інфраструктуру.

Очікується, що перші об’єкти відкриватимуть поступово, а завершення цієї черги планують до 2029 року.

тимчасово окупованій території Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне було завдано удару безпілотниками по полігону МВС РФ.

За наявною інформацією, атака сталася 28 лютого під час проведення навчальних стрільб для співробітників ОМВС "Гола Пристань". Унаслідок першого удару загинули п’ятеро представників російської поліції, ще щонайменше шестеро отримали поранення. Серед загиблих — офіцери різних підрозділів, зокрема заступник начальника ОМВС "Гола Пристань". Після першого удару на місце події прибуло керівництво підрозділу. Орієнтовно через пів години було завдано повторного удару безпілотником, унаслідок якого важкі поранення отримав начальник ОМВС. Також повідомляється про поранення дитини — 11-річного сина одного з керівників підрозділу, який перебував у районі полігону. Інформація щодо обставин перебування цивільних осіб на території військового об’єкта уточнюється.

