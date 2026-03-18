Это похоже на Бали: под Ужгородом стартовало строительство масштабного курорта Onoky

Вблизи Ужгорода началось строительство нового курортного комплекса Onoky, который планируется оформить в балинезийском стиле.

Масштабное строительство курорта Onoky

Проект реализуют в селе Оноковцы на территории площадью около 60 гектаров.

По замыслу комплекс будет включать не только туристическую и рекреационную инфраструктуру, но и жилые зоны, торгово-развлекательный центр, а также социальные объекты — школу и медицинский центр.

Строительство рассчитано примерно на 15 лет и предполагает поэтапное развитие территории.

Первую очередь под названием Onoky River Club уже начали возводить зимой 2026 года. Она включает 4-звездочный отель, коттеджи, spa-зону и сопутствующую инфраструктуру.

Ожидается, что первые объекты будут открываться постепенно, а завершение этой очереди планируется к 2029 году.

временно оккупированной территории Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное был нанесен удар беспилотниками по полигону МВД РФ. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на

По имеющейся информации, атака произошла 28 февраля во время проведения учебных стрельб для сотрудников ОМВД "Гола Пристань". В результате первого удара погибли пятеро представителей российской полиции, еще по меньшей мере шесть получили ранения. Среди погибших — офицеры разных подразделений, в том числе заместитель начальника ОМВД "Гола Пристань". После первого удара на место происшествия прибыло руководство подразделения. Ориентировочно через пол часа был нанесен повторный удар беспилотником, в результате которого тяжелые ранения получил начальник ОМВД. Также сообщается о ранении ребенка — 11-летнего сына одного из руководителей подразделения, находившегося в районе полигона. Информация об обстоятельствах пребывания гражданских лиц на территории военного объекта уточняется.

