Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Это похоже на Бали: под Ужгородом стартовало строительство масштабного курорта Onoky
Это похоже на Бали: под Ужгородом стартовало строительство масштабного курорта Onoky

Рядом с Ужгородом строят курорт в балинезийском стиле на 60 га

18 марта 2026, 01:23
Ткачова Марія

Вблизи Ужгорода началось строительство нового курортного комплекса Onoky, который планируется оформить в балинезийском стиле.

Это похоже на Бали: под Ужгородом стартовало строительство масштабного курорта Onoky

Масштабное строительство курорта Onoky

Проект реализуют в селе Оноковцы на территории площадью около 60 гектаров.

По замыслу комплекс будет включать не только туристическую и рекреационную инфраструктуру, но и жилые зоны, торгово-развлекательный центр, а также социальные объекты — школу и медицинский центр.

Строительство рассчитано примерно на 15 лет и предполагает поэтапное развитие территории.

Первую очередь под названием Onoky River Club уже начали возводить зимой 2026 года. Она включает 4-звездочный отель, коттеджи, spa-зону и сопутствующую инфраструктуру.

Ожидается, что первые объекты будут открываться постепенно, а завершение этой очереди планируется к 2029 году.

Источник: https://forbes.ua/company/bali-pid-uzhgorodom-poblizu-kordonu-zi-slovachchinoyu-pobuduyut-noviy-kurort-onoky-khto-investor-i-yak-finansuvatimut-proekt-17032026-37180?utm_source=smm&utm_medium=tg
