Удар по російському полігону: серед загиблий серйозні військові

На тимчасово окупованій території Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне було завдано удару безпілотниками по полігону МВС РФ.

Український удар по російському полігону

За наявною інформацією, атака сталася 28 лютого під час проведення навчальних стрільб для співробітників ОМВС "Гола Пристань".

Унаслідок першого удару загинули п’ятеро представників російської поліції, ще щонайменше шестеро отримали поранення.

Серед загиблих — офіцери різних підрозділів, зокрема заступник начальника ОМВС "Гола Пристань".

Після першого удару на місце події прибуло керівництво підрозділу. Орієнтовно через пів години було завдано повторного удару безпілотником, унаслідок якого важкі поранення отримав начальник ОМВС.

Також повідомляється про поранення дитини — 11-річного сина одного з керівників підрозділу, який перебував у районі полігону.

Інформація щодо обставин перебування цивільних осіб на території військового об’єкта уточнюється.

