Удар по российскому полигону: среди погибших серьезные военные

Ткачова Марія
На временно оккупированной территории Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное был нанесен удар беспилотниками по полигону МВД РФ.
Украинский удар по российскому полигону
По имеющейся информации, атака произошла 28 февраля во время проведения учебных стрельб для сотрудников ОМВД "Гола Пристань".
В результате первого удара погибли пятеро представителей российской полиции, еще по меньшей мере шесть получили ранения.
Среди погибших — офицеры разных подразделений, в том числе заместитель начальника ОМВД "Гола Пристань".
После первого удара на место происшествия прибыло руководство подразделения. Ориентировочно через пол часа был нанесен повторный удар беспилотником, в результате которого тяжелые ранения получил начальник ОМВД.
Также сообщается о ранении ребенка — 11-летнего сына одного из руководителей подразделения, находившегося в районе полигона.
Информация об обстоятельствах пребывания гражданских лиц на территории военного объекта уточняется.