Удар по российскому полигону: среди погибших серьезные военные
НОВОСТИ

Удар по российскому полигону: среди погибших серьезные военные

Удар по полигону МВД РФ в Херсонской области: есть погибшие и раненые

17 марта 2026, 20:36
Ткачова Марія

На временно оккупированной территории Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное был нанесен удар беспилотниками по полигону МВД РФ.

Украинский удар по российскому полигону

По имеющейся информации, атака произошла 28 февраля во время проведения учебных стрельб для сотрудников ОМВД "Гола Пристань".

В результате первого удара погибли пятеро представителей российской полиции, еще по меньшей мере шесть получили ранения.

Среди погибших — офицеры разных подразделений, в том числе заместитель начальника ОМВД "Гола Пристань".

После первого удара на место происшествия прибыло руководство подразделения. Ориентировочно через пол часа был нанесен повторный удар беспилотником, в результате которого тяжелые ранения получил начальник ОМВД.

Также сообщается о ранении ребенка — 11-летнего сына одного из руководителей подразделения, находившегося в районе полигона.

Информация об обстоятельствах пребывания гражданских лиц на территории военного объекта уточняется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины нанесли серии ударов по важным военным объектам российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Удары были совершены 16 марта и в ночь на 17 марта в рамках мер по снижению наступательного потенциала противника. В частности, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "ТОР-М2У" в районе Клинцев Брянской области России. Также поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота России, вооруженной береговыми ракетными комплексами "Бастион". Объект расположен вблизи Верхнекурганного на временно оккупированной территории Крыма.



Источник: https://t.me/ButusovPlus
